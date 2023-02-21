Баишева Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Стручков Михаил Касьянович
Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Стручков Семен Касьянович
Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стручков Василий Касьянович
Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Стручкова Вера Касьяновна
Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович
Смерть
1990