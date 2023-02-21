Баишева Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаишева Варвара Тимофеевна

Баишева Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Стручков Михаил Касьянович

Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Стручков Семен Касьянович

Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Стручков Василий Касьянович

Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Стручкова Вера Касьяновна

Отец ребёнка: Стручков Касьян Никифорович

Смерть
1990
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