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Османов Абдулла

Место рождения

д.Медяна

Дата рождения

1886

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фейзуканов Осман E1B1B1

Мать: (Незамутдинова) Бибифатиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Мохсиннят

Мать ребёнка: Османова (Исмаилова) Бибисаря

Рождение ребёнка
1924

Сын: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Мать ребёнка: Османова (Исмаилова) Бибисаря

Рождение ребёнка
22.04.1928

Дочь: Сабитова (Османова) Аминя

Мать ребёнка: Османова (Исмаилова) Бибисаря

Смерть
1951
Похороны
Неизвестно

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