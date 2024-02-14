Османов Абдулла
Место рожденияд.Медяна
Дата рождения1886
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Мохсиннят
Мать ребёнка: Османова (Исмаилова) Бибисаря
Рождение ребёнка
1924
Сын: Асманов Абдулхай Абдулла Улы
Мать ребёнка: Османова (Исмаилова) Бибисаря
Рождение ребёнка
22.04.1928
Дочь: Сабитова (Османова) Аминя
Мать ребёнка: Османова (Исмаилова) Бибисаря
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно