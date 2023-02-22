Аблеева Алия Айратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблеева Алия Айратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2014

Дочь: Тарасова Полина Антоновна

Отец ребёнка: Тарасов Антон Александрович

Рождение ребёнка
27.07.2018

Дочь: Тарасова Алена Антоновна

Отец ребёнка: Тарасов Антон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Антон Александрович

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