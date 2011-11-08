Минишев Артем Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минишев Артем Владимирович

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Место рождения

Реутов, Реутов, Московская область

Дата рождения

08.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2011

Отец: Минишев Владимир Алексеевич

Мать: Минишева Ольга Анатольевна

Реутов, Реутов, Московская область
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