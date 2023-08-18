Рубанов Артур Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубанов Артур Александрович

Рубанов Артур Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.2007

Сын: Рубанов Ярослав Артурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.05.2014

Дочь: Рубанова Маргарита Артуровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.2015

Сын: Рубанов Елисей Артурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
?.08.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.