Рубанов Артур Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.2007
Сын: Рубанов Ярослав Артурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.2014
Дочь: Рубанова Маргарита Артуровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
?.08.2016
Жена: скрыто настройками приватности