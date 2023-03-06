Чернецкова Софья Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Чернецкий Иван Спиридонов
Отец ребёнка: Чернецкий Спиридон Кузьмин
Рождение ребёнка
16.11.1886
Сын: Чернецкий Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Чернецкий Спиридон Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно