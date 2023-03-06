Чернецкова Софья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкова Софья Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернецкий Иван Спиридонов

Отец ребёнка: Чернецкий Спиридон Кузьмин

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1886

Сын: Чернецкий Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Чернецкий Спиридон Кузьмин

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецкий Спиридон Кузьмин

Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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