Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Стефан Петров
Мать: Анна Алексеева
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 1295ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1803гл. 18с. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 38жена его Ирина Степанова 38дети:Анна 17Алексей 15Ульяна 13ГАЯО фонд 23... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Козма Иванов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексий Кузмин
Отец ребёнка: Козма Иванов
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.же... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Козмина
Отец ребёнка: Козма Иванов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лукерья Козмина
Отец ребёнка: Козма Иванов
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алексей 17Ульяна 15Лукерья 3ГАЯО фонд 230... Показать все
Смерть
1815