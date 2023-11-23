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Ирина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Стефан Петров

Мать: Анна Алексеева

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 1295ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1803гл. 18с. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 38жена его Ирина Степанова 38дети:Анна 17Алексей 15Ульяна 13ГАЯО фонд 23... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Иванов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Козма Иванов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексий Кузмин

Отец ребёнка: Козма Иванов

ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.же... Показать все
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ульяна Козмина

Отец ребёнка: Козма Иванов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лукерья Козмина

Отец ребёнка: Козма Иванов

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 2010ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1805гс. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 40жена Ирина Степанова 40дети:Анна 19Алексей 17Ульяна 15Лукерья 3ГАЯО фонд 230... Показать все
Смерть
1815

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