Фельдман Сара Иссеровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Фельдман Сара Иссеровна

Автор
СФ
Фельдман С.

женский, родилась Неизвестно

умерла 31.05.1941, г.Баку, Азербайджан

Супруги
Фельдман Мендель Лейбович1873 г.р.
Дети
Фельдман Петр (Пейсах) Максимович27.11.1899 ст. г.р.
Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна03.11.1903 ст. г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельдман Мендель Лейбович

Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович

Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович

г.Баку, Азербайджан

Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Дочь: Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна

Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович

г.Баку, Азербайджан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мительман (Фельдман) Рахиль Марковна

Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович

г.Баку, Азербайджан

Смерть
31.05.1941
г.Баку, Азербайджан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.