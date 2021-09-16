Фельдман Сара Иссеровна
женский, родилась Неизвестно
умерла 31.05.1941, г.Баку, Азербайджан
Супруги
Фельдман Мендель Лейбович1873 г.р.
Дети
Фельдман Петр (Пейсах) Максимович27.11.1899 ст. г.р.
Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна03.11.1903 ст. г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Сын: Фельдман Петр (Пейсах) Максимович
Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович
г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Дочь: Хотилова (Фельдман) Елена (Ента) Марковна
Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович
г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мительман (Фельдман) Рахиль Марковна
Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович
г.Баку, Азербайджан
Смерть
31.05.1941
г.Баку, Азербайджан