Фельдман Сара Иссеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФельдман Сара Иссеровна

Фельдман Сара Иссеровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Фельдман Петр Максимович

Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович

г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Дочь: Хотилова Елена Марковна

Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович

г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мительман Рахиль Марковна

Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович

г.Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельдман Мендель Лейбович

Смерть
31.05.1941
г.Баку, Азербайджан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close