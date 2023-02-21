Фельдман Сара Иссеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович
г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Дочь: Хотилова Елена Марковна
Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович
г.Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мительман Рахиль Марковна
Отец ребёнка: Фельдман Мендель Лейбович
г.Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1941
г.Баку, Азербайджан