Костюренко Артем Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюренко Артем Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2022

Пол

Мужской

Отец

1996 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022

Отец: Костюренко Николай Александрович

Мать: не указана

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