Марфа Евгеньева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895 ст.
Это второй брак для обоих. Поручители по жениху: Александр Васильев и Михаил Сергеев (Воронин?) из д. Варюхино. По невесте: Николай Андреев и Василий Матвеев из д. Варюхино.
Смерть
Неизвестно