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Марфа Евгеньева

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
08.01.1895 ст.

Муж: Воронин Иван Григорьевич

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Это второй брак для обоих. Поручители по жениху: Александр Васильев и Михаил Сергеев (Воронин?) из д. Варюхино. По невесте: Николай Андреев и Василий Матвеев из д. Варюхино.
Смерть
Неизвестно
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