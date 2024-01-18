Щепочкин Николай Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепочкин Николай Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1840
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1368, стр. 72 1840 год. Исповедные ведомости. Церкви Никитского Сорока. В доме г-жи Гориной. Поручик Николай Петрович Щепочкин, 32 лет.
Бракосочетание
27.01.1854 ст.

Жена: Кондратьева-Барбашева (Лажечникова) Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №497, стр. 28 (лист 23) 27 января 1854 года. Замоскворецкого Сорока в Николаевской, что в Берсеневке, церковь. Отставной подпоручик Николай Петров Щепочкин, пра... Показать все
Смерть
До 1865

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