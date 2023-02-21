Марьясов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьясов Александр

Марьясов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марьясов Александр

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
11.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
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