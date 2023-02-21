Гурина (Фатеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Фатеева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Гурин Игнат Борисович

Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.

Дочь: Мавра Игнатьевна

Отец ребёнка: Гурин Игнат Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Игнат Борисович

Смерть
Неизвестно
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