Гурина (Фатеева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Гурин Игнат Борисович
Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.
Дочь: Мавра Игнатьевна
Отец ребёнка: Гурин Игнат Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно