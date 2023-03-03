Дремина (Сабурова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Муж: Дремин Михаил
Рождение ребёнка
До 1914 ст.
Дочь: Фёкла (Феня) Михайлова
Отец ребёнка: Дремин Михаил
Рождение ребёнка
1914 ст.
Отец ребёнка: Дремин Михаил
Рождение ребёнка
06.06.1916
Сын: Дремин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Дремин Михаил
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: Овсянко Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Дремин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дремин Михаил
Смерть
После 1956
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область