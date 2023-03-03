Дремина (Сабурова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Сабурова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1956

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Дремин Михаил

Рождение ребёнка
До 1914 ст.

Дочь: Фёкла (Феня) Михайлова

Отец ребёнка: Дремин Михаил

Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Дремин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Дремин Михаил

Рождение ребёнка
06.06.1916

Сын: Дремин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Дремин Михаил

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: Овсянко Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Дремин Михаил

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Михаил

Смерть
После 1956
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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