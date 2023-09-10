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Камбалина Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Камбалин Осип Константинович

Мать: Сургутанова Филиксада Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смакотин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Физа Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Засипатра Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смакотин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Смакотин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Критинина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Смакотина Алла Михайловна

Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Смакотин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич

Смерть
2004

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