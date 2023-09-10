Камбалина Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Физа Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Засипатра Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Смакотин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Критинина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Смакотина Алла Михайловна
Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Смакотин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Смакотин Михаил Афанасьевич
Смерть
2004