Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкина
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно