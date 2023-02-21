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Manasyan Vaghinak
Manasyan Vaghinak
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Место рождения
Mamzara village, Georgian SSR, USSR
Дата рождения
27.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Mgdesyan) Zarina
1967 г.р.
Дети
(Manasyan) Elena
1991 г.р.
(Manasyan) Elita
2001 г.р.
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Mamzara village, Georgian SSR, USSR
Рождение ребёнка
15.08.1991
Дочь:
Elena
Мать ребёнка:
Zarina
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
28.05.2001
Дочь:
Elita
Мать ребёнка:
Zarina
Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Zarina
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