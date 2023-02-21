Manasyan Vaghinak — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Manasyan Vaghinak

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Место рождения

Mamzara village, Georgian SSR, USSR

Дата рождения

27.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Mamzara village, Georgian SSR, USSR
Рождение ребёнка
15.08.1991

Дочь: Elena

Мать ребёнка: Zarina

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
28.05.2001

Дочь: Elita

Мать ребёнка: Zarina

Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zarina

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