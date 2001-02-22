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Балхияров Эдуард Ильдарович
Балхияров Эдуард Ильдарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.2001
Пол
Мужской
Отец
Балхияров Ильдар Мидхатович
1968 г.р.
Мать
Балхиярова (Бакиева) Венера Тимиргалеевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2001
Отец:
Балхияров Ильдар Мидхатович
Мать:
Балхиярова Венера Тимиргалеевна
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