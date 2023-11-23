Мама Умзайнап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама Умзайнап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедушка Атав

Мать: Бабушка Айганат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Сафия

Отец ребёнка: Папа Мурат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Дженнет

Отец ребёнка: Папа Мурат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Ислам

Отец ребёнка: Папа Мурат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Фатима

Отец ребёнка: Папа Мурат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Фатима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Папа Мурат

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