Егоров Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1955
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