Егоров Иван Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1955