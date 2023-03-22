Жарков Илья Иванович
Место рожденияКировская обл. Бисеровский район. д Жарково
Дата рождения24.07.1921
Дата смерти13.03.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1921
Отец: Жарков Иван Артемьевич
Мать: Жаркова Федора Демидовна
Кировская обл. Бисеровский район. д Жарково
Рождение ребёнка
13.02.1952
Сын: Жарков Николай Ильич
Мать ребёнка: Жаркова Марфа Михайловна
Пермская обл. Кунгур
Смерть
13.03.1980