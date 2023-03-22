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Жарков Илья Иванович

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Место рождения

Кировская обл. Бисеровский район. д Жарково

Дата рождения

24.07.1921

Дата смерти

13.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1921

Отец: Жарков Иван Артемьевич

Мать: Жаркова Федора Демидовна

Кировская обл. Бисеровский район. д Жарково
Рождение ребёнка
13.02.1952

Сын: Жарков Николай Ильич

Мать ребёнка: Жаркова Марфа Михайловна

Пермская обл. Кунгур
Смерть
13.03.1980
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