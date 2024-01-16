Балашова Лариса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Рождение ребёнка
19.10.1979
Дочь: Маковеева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Маковеев Сергей
Амурск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковеев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Маковеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковеев Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Маковеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковеев Александр
Отец ребёнка: Маковеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковеева Нелля Сергеевна
Отец ребёнка: Маковеев Сергей