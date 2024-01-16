Балашова Лариса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Лариса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1979

Дочь: Маковеева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Маковеев Сергей

Амурск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Маковеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Маковеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеев Александр

Отец ребёнка: Маковеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковеева Нелля Сергеевна

Отец ребёнка: Маковеев Сергей

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