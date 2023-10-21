Бородулин (Колышкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин (Колышкина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1925

Сын: Бородулин Борис Александрович

Отец ребёнка: Бородулин Алесандр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородулин Алесандр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Алесандр Фёдорович

Смерть
После 1982
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