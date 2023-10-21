Бородулин (Колышкина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1925
Сын: Бородулин Борис Александрович
Отец ребёнка: Бородулин Алесандр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородулин Алесандр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1982