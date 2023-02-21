Мальцев Иустин (Иван) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Иустин (Иван) Николаевич

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Место рождения

с. Глубокое, Холмогорский р-н, Архангельская обл.

Дата рождения

1891

Дата смерти

04.04.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Глубокое, Холмогорский р-н, Архангельская обл.
Место жительства
С 1911 по 1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1915 по 1924
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1924 по 1931
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1942 по 1949
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.04.1950
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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