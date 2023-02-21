Мальцев Иустин (Иван) Николаевич
Место рожденияс. Глубокое, Холмогорский р-н, Архангельская обл.
Дата рождения1891
Дата смерти04.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Глубокое, Холмогорский р-н, Архангельская обл.
Место жительства
С 1911 по 1915
Место жительства
По 1911
Место жительства
С 1915 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1931
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1931 по 1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1942 по 1949
Смерть
04.04.1950