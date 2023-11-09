Новиков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Новиков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Новиков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
12.11.1921

Сын: Новиков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
07.04.1924

Сын: Новиков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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