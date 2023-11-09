Новиков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Новиков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
12.11.1921
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
07.04.1924
Сын: Новиков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно