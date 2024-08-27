Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна

Место рождения

Погарщина, Полтавська область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кладько Максим Якимович

Мать: Кладько Ефросинья Алексеевна

Погарщина, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1946

Сын: Ковалёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Александрович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно

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