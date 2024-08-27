Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1946
Сын: Ковалёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Александрович
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно