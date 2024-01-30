Соглаев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Соглаев Алексей
Мать: Соглаева Евдокия
Рождение ребёнка
02.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соглаева Александра
Рождение ребёнка
1966
Сын: Соглаев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Соглаева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соглаева Александра
Смерть
Неизвестно