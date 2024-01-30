Соглаев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соглаев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Соглаев Алексей

Мать: Соглаева Евдокия

Рождение ребёнка
02.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соглаева Александра

Рождение ребёнка
1966

Сын: Соглаев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Соглаева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соглаева Александра

Смерть
Неизвестно
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