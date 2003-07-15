Зарецкий Николай Никитович
Место рождения
Дата рождения25.07.1926
Дата смерти15.07.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926
Отец: Зарецкий Никита
Мать: Любовь Нестеровна
Военная служба
С 1943
Бракосочетание
1948
Липовка, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Зарецкая Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1955
Дочь: Зарецкая Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Андреевна
Смерть
15.07.2003