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Зарецкий Николай Никитович

Место рождения

Кобыляки, Зверовичская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

25.07.1926

Дата смерти

15.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926

Отец: Зарецкий Никита

Мать: Любовь Нестеровна

Кобыляки, Зверовичская волость, Краснинский уезд
Военная служба
С 1943
Бракосочетание
1948

Жена: Василенкова Евдокия Андреевна

Липовка, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Зарецкая Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
26.09.1955

Дочь: Зарецкая Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Василенкова Евдокия Андреевна

Смерть
15.07.2003
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