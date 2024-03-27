Масалимова (Ганиева) Салима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалимова (Ганиева) Салима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганиев Хаматгани

Мать: Гатике

Рождение ребёнка
1925

Сын: Масалимов Аксан Гиндулович

Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Низамутдинов Хамида

Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Рождение ребёнка
10.05.1936

Дочь: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Чувалкипово, Чишминский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ахмадуллин Роза

Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
19.05.1994
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