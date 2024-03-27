Масалимова (Ганиева) Салима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганиев Хаматгани
Мать: Гатике
Рождение ребёнка
1925
Сын: Масалимов Аксан Гиндулович
Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Низамутдинов Хамида
Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Рождение ребёнка
10.05.1936
Дочь: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна
Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Чувалкипово, Чишминский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ахмадуллин Роза
Отец ребёнка: Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
19.05.1994