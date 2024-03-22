Янюшкин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Янюшкин Федор
Рождение ребёнка
13.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янюшкина Татьяна Александровна
Визимьяры, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно