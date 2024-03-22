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Янюшкин Алексей Федорович

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Место рождения

Гарт, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Янюшкин Федор

Мать: не указана

Гарт, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янюшкина Татьяна Александровна

Визимьяры, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янюшкина Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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