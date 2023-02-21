Воробьева Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1948
Сын: Воробьев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Максимович
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.07.1960
Дочь: Осикедько Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Максимович
Рождение ребёнка
06.08.1969
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Воробьев Василий Максимович