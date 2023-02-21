Воробьева Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1948

Сын: Воробьев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Максимович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
17.07.1960

Дочь: Осикедько Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
06.08.1969

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Воробьев Василий Максимович

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