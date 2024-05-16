Первова Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первов Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Первов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Первов Афанасей Яковлевич

Отец ребёнка: Первов Яков

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1767

Сын: Первов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Первов Яков

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Первова Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Первов Яков

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Первова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Первов Николай Николаевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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