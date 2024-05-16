Первова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Первов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Первов Афанасей Яковлевич
Отец ребёнка: Первов Яков
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Первов Яков
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Первова Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Первов Яков
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Первова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Первов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно