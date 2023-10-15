Каскевич Миша
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.?.1961
Дата смерти13.?.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1961
Отец: Каскевич Иван Яковлевич
Мать: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.?.2008