Алмухаммадова (Сагидова) Галиматниса Фируз Кызы
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Сагидов Фируз
село Кармаскалы, Россия
Рождение ребёнка
1892
Сын: Биктимиров ?
Отец ребёнка: Биктимиров Мухаметша
Рождение ребёнка
15.06.1898
Сын: Биктимиров Абдусалих
Отец ребёнка: Биктимиров Мухаметша
село Кармаскалы, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашимова Фархизиган
Отец ребёнка: Биктимиров Мухаметша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биктимиров Мухаметша
Смерть
Неизвестно