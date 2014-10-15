(Афанасьева) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афанасьева) Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2014

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2014

Отец: Афанасьев Алексей

Мать: Афанасьева Виктория

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