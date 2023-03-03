Лайер Петр Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайер Петр Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лайер Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1911

Сын: Лайер Андрей Петрович

Мать ребёнка: Лайер Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лайер Александр Петрович

Мать ребёнка: Лайер Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лайер Владимир Петрович

Мать ребёнка: Лайер Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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