Лайер Петр Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лайер Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1911
Мать ребёнка: Лайер Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Лайер Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лайер Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно