Херасков Николай Африканович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херасков Николай Африканович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1910 ст.

Сын: Херасков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Хераскова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хераскова Елизавета Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник
Смерть
Неизвестно
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