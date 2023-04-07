Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кузьма Михайлович
Мать: Парасковья Карповна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Никита Тихонович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Евлампий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Смерть
Неизвестно