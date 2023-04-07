Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кузьма Михайлович

Мать: Парасковья Карповна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Тихонович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Евлампий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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