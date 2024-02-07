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Тихонов Владимир Юрьевич

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Место рождения

Большая Выла, Россия

Дата рождения

Около 1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1968

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
22.08.1988

Сын: Тихонов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
Между 1989 и 1996

Сын: Тихонов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Захарова Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
31.03.2004

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Тихонова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ирина

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