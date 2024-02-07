Тихонов Владимир Юрьевич
Место рожденияБольшая Выла, Россия
Дата рожденияОколо 1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1968
Отец: Тихонов Юрий Петрович
Мать: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
22.08.1988
Сын: Тихонов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
Между 1989 и 1996
Сын: Тихонов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Захарова Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
31.03.2004
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Тихонова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Ирина