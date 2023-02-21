Трофимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1875
Муж: Ефимов Василий
до 1875
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.
Дочь: Ефимова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий
отец - бессрочно отпускной Владимирского пехотного полка FamilySearch # 7570541 (68 стр)
Рождение ребёнка
15.04.1878
Отец ребёнка: Ефимов Василий
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570540 (135 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.15 Д.6
Смерть
После 1878