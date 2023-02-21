Трофимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Анна

Трофимова Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1875

Муж: Ефимов Василий

до 1875
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.

Дочь: Ефимова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий

отец - бессрочно отпускной Владимирского пехотного полка FamilySearch # 7570541 (68 стр)
Рождение ребёнка
15.04.1878

Сын: Ефимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570540 (135 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.15 Д.6
Смерть
После 1878
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close