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Чистяков Захар Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Чистяков Никифор Аникиевич

Мать: Ульяна? Осиповна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Чистяков Еремей Захарович

Мать ребёнка: Афимья Никитична

Рождение ребёнка
1780

Сын: Савелей Захарович

Мать ребёнка: Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ховронья Захаровна

Мать ребёнка: Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ненила Захаровна

Мать ребёнка: Василиса Алексеевна

Смерть
1794

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