Чистяков Захар Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Чистяков Никифор Аникиевич
Мать: Ульяна? Осиповна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Чистяков Еремей Захарович
Мать ребёнка: Афимья Никитична
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савелей Захарович
Мать ребёнка: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ховронья Захаровна
Мать ребёнка: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ненила Захаровна
Мать ребёнка: Василиса Алексеевна
Смерть
1794