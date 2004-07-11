Абрамова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2004

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2004

Отец: Абрамов Александр Сергеевич

Мать: не указана

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