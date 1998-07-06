Фатеев Александр Федорович 22.12.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатеев Александр Федорович

Место рождения

п. Озерный

Дата рождения

22.12.1954

Дата смерти

06.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Озерный
Бракосочетание
06.11.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новохоперск
Рождение ребёнка
18.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Фокино
Смерть
06.07.1998

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