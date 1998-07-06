Фатеев Александр Федорович
Место рожденияп. Озерный
Дата рождения22.12.1954
Дата смерти06.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Озерный
Бракосочетание
06.11.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новохоперск
Рождение ребёнка
18.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Фокино
Смерть
06.07.1998