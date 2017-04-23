Слободчукова (Кирюхина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти23.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Бракосочетание
27.09.1950
Рождение ребёнка
09.06.1951
Сын: Слободчуков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Слободчуков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слободчуков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слободчуков Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец продтоваров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.2017