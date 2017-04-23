Слободчукова (Кирюхина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчукова (Кирюхина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

23.04.2017

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: Суколенов Григорий Петрович

Мать: Кирюхина Евдокия Павловна

Бракосочетание
27.09.1950

Муж: Слободчуков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1951

Сын: Слободчуков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Слободчуков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободчуков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слободчуков Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец продтоваров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.2017
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