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Бурдова Лидия Павловна
Бурдова Лидия Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бурдов Павел Григорьевич
1905 г.р.
Мать
Щербакова-Бурдова Александра Георгиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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Биография
Биография
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бурдов Павел Григорьевич
Мать:
Щербакова-Бурдова Александра Георгиевна
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