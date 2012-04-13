Бочарова (Твердохлебова) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1925
Дата смерти13.04.2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Степанова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Фарфурак Вера Александровна
Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочаров Василий Александрович
Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич
Смерть
13.04.2012