Бочарова (Твердохлебова) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Твердохлебова) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1925

Дата смерти

13.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925

Отец: Твердохлебов Тихон Софронович

Мать: Твердохлебова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Степанова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Фарфурак Вера Александровна

Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочаров Василий Александрович

Отец ребёнка: Бочаров Александр Васильевич

Смерть
13.04.2012
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