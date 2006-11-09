Кокорин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1934
Дата смерти09.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1962
Мать ребёнка: Багина Вера Андреевна
Смерть
09.11.2006