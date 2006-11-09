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Кокорин Иван Васильевич

Место рождения

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.11.1934

Дата смерти

09.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934

Отец: Кокорин Василий Степанович

Мать: Останина Нина Константиновна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1962

Сын: Кокорин Николай Иванович

Мать ребёнка: Багина Вера Андреевна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.11.2006
Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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