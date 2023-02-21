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Баранов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1970

Отец: Баранов Петр Николаевич

Мать: Баранова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1995

Дочь: Трохина Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Баранова Елена Викторовна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.05.2005

Дочь: Баранова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Баранова Елена Викторовна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Елена Викторовна

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