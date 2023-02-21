Баранов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1970
Рождение ребёнка
23.06.1995
Дочь: Трохина Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Баранова Елена Викторовна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.05.2005
Дочь: Баранова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Баранова Елена Викторовна
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно