Дмитриенко Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татаринцева Ефросинья Емельяновна

Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Николай Емельянович

Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Николай Емельянович

Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса

Арысь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клунная Елена Емельяновна

Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса

Вревское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриенко Василиса

Смерть
Неизвестно
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