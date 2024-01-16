Дмитриенко Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татаринцева Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Николай Емельянович
Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Николай Емельянович
Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса
Арысь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клунная Елена Емельяновна
Мать ребёнка: Дмитриенко Василиса
Вревское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриенко Василиса
Смерть
Неизвестно