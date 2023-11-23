Баранова (Петухова) Анна Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Еремей Софонович
Рождение ребёнка
20.03.1815 ст.
Сын: Баранов Василий Сидорович
Отец ребёнка: Баранов Сидор Яковлевич
ГАПК Ф.37 Оп.3. Д.230 Метрическая книга с.Вильвенское за 1815 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Сидор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно