Баранова (Петухова) Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Петухова) Анна Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Еремей Софонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1815 ст.

Сын: Баранов Василий Сидорович

Отец ребёнка: Баранов Сидор Яковлевич

ГАПК Ф.37 Оп.3. Д.230 Метрическая книга с.Вильвенское за 1815 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Матвей Сидорович

Отец ребёнка: Баранов Сидор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Сидор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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